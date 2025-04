Mickey Rourke weist Bella Thornes Gewaltvorwürfe zurück

Mickey Rourke (72) leugnet die schweren Vorwürfe seiner Kollegin Bella Thorne (27). Die Schauspielerin beschuldigte ihn, sie am Set des Thrillers "Girl" körperlich verletzt zu haben. In einem Statement eines Vertreters des Ex-Boxers, das Variety vorliegt, heißt es nun: "Herr Rourke bestreitet jegliches absichtliches Fehlverhalten." Demnach sei der Hollywoodstar von den Anschuldigungen überrascht. "Er wurde während der Dreharbeiten nicht auf derartige Bedenken hingewiesen und hatte bis jetzt keine Kenntnis von Frau Thornes Unbehagen. [...] Er ist weiterhin bereit, bei jeder angemessenen Untersuchung über die richtigen Kanäle zu kooperieren", lässt der gebürtige New Yorker verkünden.

Bella äußerte sich in der vergangenen Woche öffentlich im Netz. In einer emotionalen Instagram-Story schilderte die Musikerin, wie Mickey während einer Szene ein Metallschleifgerät absichtlich falsch einsetzte und so Schmerzen und blaue Flecken an ihren Genitalien verursachte. "Mickey hätte niemals jemanden am Set in diese unangenehmen Positionen bringen dürfen", machte die 27-Jährige deutlich.

Der "Krieg der Götter"-Darsteller sorgt zurzeit auch anderweitig für Negativschlagzeilen. In der Show Celebrity Big Brother war er mit homophoben Äußerungen gegen seine Kontrahentin Jojo Siwa (21) aufgefallen. Kurz darauf entschied sich der zuständige Sender ITV, den 72-Jährigen aus dem Format zu entfernen. "Mickey hat zugestimmt, das 'Celebrity Big Brother'-Haus heute Abend zu verlassen, nachdem wir mit ihm über weitere unangemessene Äußerungen und inakzeptables Verhalten gesprochen haben", erklärte ein Vertreter der Sendung am Wochenende gegenüber Variety.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Thorne, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa, März 2025