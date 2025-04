Bella Thorne wirft Mickey Rourke Körperverletzung am Set vor

Bella Thorne (27) hat schwere Vorwürfe gegen Mickey Rourke (72) erhoben und das Arbeiten mit dem Schauspieler als "eine der schlimmsten Erfahrungen meines Lebens" bezeichnet. In mehreren Instagram-Storys schilderte die Schauspielerin, was sich angeblich am Set des gemeinsamen Films "Girl" aus dem Jahr 2020 abgespielt haben soll. Während einer Szene, in der sie mit gefesselten Händen kniend spielte, habe Mickey sie wiederholt mit einem Metallschleifer an ihren Genitalien verletzt, obwohl das Werkzeug eigentlich ihre Knie treffen sollte. Bella beschrieb die Situation als äußerst demütigend und berichtete von schmerzhaften Verletzungen. "Mickey hätte niemals jemanden am Set in diese unangenehmen Positionen bringen dürfen", schrieb sie weiter.

Die Beschwerden von Bella gehen jedoch über diesen Vorfall hinaus. So schilderte sie auch, dass Mickey sich wiederholt weigerte, mit dem Produktionsteam oder dem Regisseur zu sprechen, und stattdessen sie alleine in seinen Trailer kommen musste, um ihn zur weiteren Zusammenarbeit zu überreden. Zudem habe er während der Dreharbeiten eine Szene absichtlich mit einem Auto beschleunigt, um sie mit Dreck zu bespritzen, was die 27-Jährige als große Demütigung empfand. Mickey spielte in dem Thriller den örtlichen Sheriff, während Bella eine junge Frau porträtierte, die nach Antworten auf die geheimnisvolle Ermordung ihres Vaters sucht.

Die Vorwürfe kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Mickey aufgrund seines Verhaltens im britischen Fernsehen in der Kritik steht. Während seiner Teilnahme an Celebrity Big Brother sorgte er mit homophoben und frauenfeindlichen Äußerungen für Schlagzeilen. Unter anderem beleidigte er die Tänzerin Jojo Siwa (21) und überschritt mehrfach die Grenzen des akzeptablen Umgangs im Haus, wofür er eine offizielle Warnung der Produktion erhielt.

Getty Images Bella Thorne beim Filmfestival in Venedig, August 2019

APEX / MEGA Mickey Rourke im Dezember 2019