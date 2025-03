Transparenter Look: Bella Thorne sorgt für Aufsehen in Paris

Bella Thorne (27) sorgte während der Paris Fashion Week am Wochenende für Aufsehen. Am Sonntag erschien die Schauspielerin bei der "Atlein Womenswear Show" in einem fast vollständig durchsichtigen, weißen Kleid, das mit langen Ärmeln und auffälligen Rüschendetails an der langen Rockpartie glänzte. Ohne Unterwäsche – damit unterstrich sie ihre modische Risikobereitschaft. Später am Abend wechselte sie ihr Outfit und präsentierte sich in einer schwarzen, figurbetonten Robe mit verführerischen Cut-outs bei der "Coperni Show". Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, rundete sie beide Looks mit markanten Accessoires und kunstvoll gestyltem Make-up ab.

Die ehemalige Disney-Darstellerin setzte mit ihren Outfits klare Statements und zeigte ihre Vielseitigkeit. Während sie beim ersten Auftritt mit Goldschmuck, glitzerndem Bronzelidschatten und einem Wet-Hair-Look überzeugte, wählte sie für die "Coperni Show" silberne Schmuckstücke, einen strengen Dutt mit einer auffälligen Schleifen-Haarspange und dramatische Cat-Eyes. Ihr Verlobter Mark Emms war dabei nicht an ihrer Seite, ihr beeindruckender Verlobungsring allerdings schon – ein Accessoire, das ihre Looks abrundete.

Abseits ihrer glanzvollen Auftritte ist Bella seit Mai 2023 mit dem Produzenten Mark verlobt, der ihr nach knapp neun Monaten Beziehung einen Antrag machte. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Zeit bei Disney bekannt wurde, hat sich seither immer mehr von ihrem früheren Image gelöst und sich als mutige, eigenwillige Fashionista etabliert. Mode ist für Bella längst mehr als nur ein Hobby – sie nutzt ihren Stil, um sich selbstbewusst und authentisch zu präsentieren, ohne sich an Konventionen zu halten. Besonders ihre gewagte Wahl für transparente Laufsteg-Looks zeigt, dass Bella keine Angst hat, hervorzustechen und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Getty Images Bella Thorne, Schauspielerin

Instagram / bellathorne Bella Thorne und Mark Emms im Mai 2023

