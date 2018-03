Nachwuchs im Hause Katzenberger? Wenn's nach Daniela (31) geht am Besten sofort! Eigentlich liegt Lucas Cordalis (50) seiner Frau mit dem Wunsch nach weiterem Nachwuchs schon lange in den Ohren. Allerdings war Dani zwei Jahre nach der Geburt der kleinen Sophia noch nicht bereit dafür. Nun scheint sich das Blatt plötzlich gewendet zu haben: Die 31-Jährige wünscht sich ein Geschwisterchen für ihre Tochter – doch ihr Mann ist momentan verhindert! Er ist für vier Wochen in Thailand. Mit der Familienplanung sieht es also momentan mau aus, wie die TV-Blondine im Promiflash-Interview feststellte: "Mein Ei kann ja schlecht nach Thailand springen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de