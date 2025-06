So änderte sich Daniela Katzenbergers Leben nach Nacktfoto

Daniela Katzenberger (38) sorgte 2008 für Schlagzeilen, als sie sich in der Bild oben ohne und nur mit einem durchsichtigen Slip präsentierte. Das denkwürdige Foto markierte den Beginn ihrer Karriere, kostete sie damals jedoch auch ihren Freund. "Wegen des Fotos hat damals mein Freund mit mir Schluss gemacht", verriet Daniela in einem Interview laut t-online. Die damals 21-Jährige nahm die Trennung jedoch gelassen und konzentrierte sich stattdessen auf die Chancen, die sich durch ihren mutigen Auftritt boten.

In ihrem Heimatort Ludwigshafen arbeitete Daniela damals noch als Kellnerin. Der Wirbel um das Bild brachte ihr jedoch nicht nur zusätzliche Aufmerksamkeit, sondern auch deutlich höhere Trinkgelder ein. "Die Stammgäste kamen mit ihrer Bild-Zeitung in der Hand, und das Trinkgeld stieg enorm", erinnerte sie sich. Trotz ihrer Ambitionen, in die "Playboy"-Mansion einzuziehen, blieb dieser Traum damals unerfüllt. Stattdessen baute sie sich in Deutschland eine eigene Marke auf und entwickelte sich nach ihrem ersten öffentlichen Auftritt zur beliebten Kultblondine.

Privat hat Daniela inzwischen ihr Glück gefunden. Seit 2016 ist sie mit Schlagersänger Lucas Cordalis (57) verheiratet, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Vor wenigen Wochen feierten die beiden ihren neunten Hochzeitstag. Neben ihrem Familienglück betont die Reality-TV-Ikone immer wieder, wie sehr sie und Lucas ihre Unabhängigkeit in der Ehe schätzen. Die Beziehung der beiden – geprägt von Freiraum und tiefem Zusammenhalt – scheint das Fundament ihres anhaltenden Glücks zu sein.

Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia an Ostern 2025