Daniela Katzenberger feiert Reunion mit ihrer "zweiten Mama"

Ein emotionaler Moment für Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (38): In der letzten Folge ihrer Doku "Daniela Katzenberger" kehrt sie an einen besonderen Ort zurück – Ludwigshafen. Dort trifft die 38-Jährige auf Gabi, die Frau, die sie als Kind wie eine zweite Mutter umsorgte. Ihre Stimme bricht, als sie die gemeinsamen Erinnerungen beschreibt: "Die hat mich gesehen, für mich gekocht, mit mir Weihnachten gefeiert." Es ist eine rührende Reunion, bei der nicht nur bei Daniela die Tränen fließen.

Ihre Beziehung zu Gabi bekam in der Kindheit eine besondere Bedeutung, da Daniela in dieser Zeit wenig Zuwendung von ihrer eigenen Mutter erfuhr. Iris Klein (58), damals alleinerziehend mit drei Kindern, musste rund um die Uhr in ihrer Kneipe arbeiten und konnte nur begrenzt Zeit mit ihrer Tochter verbringen. Daniela war oft auf sich allein gestellt, lebte in einem Zimmer über der Bar und kellnerte selbst acht Jahre lang. Gabi, die selbst kinderlos war, wurde in dieser schwierigen Phase zur emotionalen Stütze für die kleine Daniela und zeigte ihr, wie sich Geborgenheit anfühlt.

Heute lebt Daniela ein ganz anderes Leben, das sie regelmäßig mit Sohnemann Sophia (9) und Ehemann Lucas Cordalis (57) teilt. Auch die turbulenten Herausforderungen des Familienalltags teilt die Kult-Blondine offen mit ihren Fans. Ob es um die Vorpubertät ihrer Tochter oder humorvolle Einblicke in ihren Ehealltag geht – Daniela bleibt stets authentisch. Ihre Rückkehr nach Ludwigshafen zeigt jedoch eine bisher wenig bekannte Seite der sonst so schlagfertigen TV-Persönlichkeit: verletzlich, dankbar und emotional.

Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger als Jugendliche

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia im April 2025