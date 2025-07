Daniela Katzenberger verzweifelt: Sophia ist in Vorpubertät

Sophia Cordalis (9), die Tochter von Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57), feiert im kommenden Monat schon ihren zehnten Geburtstag. Mittlerweile ist die Kleine schon eine junge Dame – und dass sie immer reifer wird, fällt auch Mama Daniela auf. "Ich habe das Gefühl, die letzten anderthalb Jahre ist die so erwachsen geworden", erklärt die TV-Bekanntheit in ihrer gleichnamigen Sendung "Daniela Katzenberger". Bei Sophia geht es aktuell viel um Beauty und Klamotten. Für sie sind das zwei wichtige Themen. "Ich schminke mich gerne und ich mag das auch gerne, weil es echt schön aussieht. Mir ist Beauty sehr, sehr wichtig, man muss immer wie eine Sonne strahlen", erklärt sie. Und Daniela ist sicher: Ihre Tochter ist auf dem Weg zur Pubertät. "Das nennt sich die Wackelzahn-Pubertät und das ist die Vorpubertät, die kleine Pubertät. Es geht schon so langsam der Abnabelungsprozess los, dass wenn es dann später in die große Pubertät geht, dass man die dann schon so tendenziell so ein bisschen hasst", amüsiert sich die Blondine.

So darf sich Daniela vor laufender Kamera beispielsweise anhören, dass sie viele Pickel und Mundgeruch habe. Und auch als die zwei gemeinsam in Sophias Kleiderschrank schauen, bricht sie ihrer Mama das Herz: All die pinken Klamotten, die sie einst so sehr liebte, können aussortiert werden. "Man merkt halt wirklich, die nabelt sich jetzt so langsam ab. Und jetzt krieg' ich es so richtig brutal eingefahren. [...] Ist ja schön, dass die ihr eigenes Ding machen will, aber andererseits bricht sie mir halt mein rosa Herz", gibt Daniela zu verstehen. Doch sie wusste, dass irgendwann der Tag kommen wird, an dem ihr "Alptraum wahr wird". "Ach, früher war die so eine Prinzessin Lillifee. Jetzt ist sie Eminem", scherzt sie, jedoch leicht bedrückt.

Die "Löwenmama", wie Daniela sich selbst gerne nennt, hat Sophia stets als ihren kleinen "Käfer" bezeichnet. In Interviews betonte sie häufig, wie eng ihre Verbindung zu ihrer Tochter ist. Doch nun steht Daniela vor der neuen Aufgabe, Sophia mehr Freiheiten zuzugestehen und sie auf dem Weg ins Erwachsenwerden zu begleiten. Die Katze, die durch ihre Schlagfertigkeit und offene Art bekannt ist, zeigt in ihrer Dokuserie eine sensible Seite und gewährt Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Dabei wird deutlich: Auch für Promi-Mamas ist das Loslassen ein emotionaler Prozess, der nicht immer leichtfällt.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Tochter Sophia Cordalis