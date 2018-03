Aus einem Weihnachtsgeschenk wird ein Liebesbeweis! YouTuberin Dagi Bee (23) schenkte ihrem Verlobten Eugen Kazakov zum 24. Dezember einen Tattoo-Gutschein. Der lässt sich jetzt zuhacken – und zwar den ganzen Oberarm voll. Die blonde Beauty hält das per YouTube-Video fest. Das Motiv des Kunstwerkes: Ein Engel unter dem Eiffelturm in Paris. Dem Ort, an dem Eugen seiner Liebsten vor zwei Jahren einen Heiratsantrag machte. Schon das zweite Liebes-Tattoo für Dagi: Wenn das nicht wahre Liebe ist!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de