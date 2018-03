Was für ein unglaublicher Liebesbeweis! Das YouTube-Traumpaar Dagi Bee (22) und Eugen Kazakov hat sich direkt nach den Kids' Choice Awards 2017 in LA ihre Liebe verewigen lassen – als Tattoo! Ganz spontan entschieden die Turteltauben, sich gemeinsam unter die Nadel zu legen, wie Dagi in ihrem YouTube-Video verriet. "Ich war eigentlich immer strikt gegen Partnertattoos, aber wir sind uns eigentlich schon sicher, dass wir das jetzt machen und ich bin megaaufgeregt!" Das Ergebnis: Die rechten Achillessehnen der beiden zieren jetzt jeweils eine kleine, schwarze Palme!



