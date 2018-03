Eigentlich haben Robert Kardashian (31) und Blac Chyna (29) in letzter Zeit ausnahmslos mit ihrem Rosenkrieg Schlagzeilen gemacht: Nach nur ein paar Monaten Glück und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Dream (1) im November 2016, nahm ihre Beziehung eine geradezu schockierende Wende – skandalöse Vorwürfe und ein besonders hässlicher Sorgerechtsstreit inklusive. Umso überraschender ist jetzt DIESER Post der getrennten Mama!

Ein Blick auf Blacs aktuelle Instagram-Story dürfte wohl so ziemlich jeden ihrer mehr als 14 Millionen Follower verwundert haben: Ein geradezu niedliches Familienbild zeigt zwei sichtlich glückliche Turteltauben mit ihrem gemeinsamen Spätzchen. "Herzlichen Glückwunsch, Rob, von Dreamy und Chy", lautet der liebevolle Kommentar. Als wäre ein glücklicher Geburtstagsgruß an ihren Ex nicht genug, zieren ihn sogar die Spitznamen, die die Ex-Flammen einander gegeben hatten.

So viel Harmonie wirft doch glatt die Frage auf: Wagen Blac und Rob etwa einen Rückflug auf Wolke sieben? Obwohl ein Liebes-Comeback derzeit wohl eher außer Frage steht, wäre es definitiv nicht das erste verwirrende Auf und Ab der beiden.

Jen Lowery / Splash News Rob Kardashian

Jen Lowery / Splash News Blac Chyna bei einem Event in Los Angeles

Greg Doherty / Freier Fotograf / Getty Images Rob Kardashian mit seiner Freundin bei der Blac Chyna Birthday Celebration 2016

