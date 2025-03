Khloé Kardashian will Bruder Rob zurück ins Leben helfen

Khloé Kardashian (40) zeigt sich wieder einmal als Stütze für ihre Familie: Der Reality-TV-Star hat ihren Bruder Rob Kardashian (37) in einen Teil ihres Hauses einziehen lassen, um ihm unter die Arme zu greifen. "Khloé ist komplett loyal und steht immer hinter Rob", verriet ein Insider dem Magazin InTouch. Obwohl viele Mitglieder der berühmten Familie die Hoffnung auf eine Veränderung bei Rob aufgegeben hätten, sei Khloé fest entschlossen, ihn zurück zu dem selbstbewussten und lebensfrohen Mann zu machen, der er früher war. Sie kümmert sich darum, dass er regelmäßig rauskommt, sei es für Spaziergänge oder Besuche im Fitnessstudio, und will sicherstellen, dass er nicht allein ist.

Seit dem Ende von Keeping Up With the Kardashians hat sich Rob zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebt heute ein eher verschlossenes Leben. Seine Social-Media-Posts beschränken sich auf Bilder seiner Tochter Dream (8), die aus seiner früheren Beziehung mit Blac Chyna (36) stammt. Für Khloé, die mit Rob eine besonders enge Bindung hat, ist diese Zurückhaltung nachvollziehbar, wie sie in einem Interview mit Bustle sagte: "Ich fühle so tief, was er fühlt – egal, ob es um Kämpfe, das Gefühl des Nichtdazugehörens oder den Umgang mit äußerem Urteil geht."

Enger Zusammenhalt war schon immer ein Markenzeichen der Kardashian-Jenner-Familie. Khloé hat in der Vergangenheit oft über ihre enge Beziehung zu ihren Geschwistern gesprochen. Besonders der Begriff "Halbschwestern" für Kendall (29) und Kylie Jenner (27) ist ein Thema, das ihr unangenehm ist, wie sie in ihrem Podcast "Khloé in Wonderland" verriet: "Das sind meine richtigen Schwestern." Genau dieser Familiensinn ist es, der Khloé dazu motiviert, auch in schwierigen Zeiten bedingungslos hinter ihren Liebsten zu stehen. Mit ihrer Unterstützung möchte sie Rob nicht nur emotional stärken, sondern ihm auch ein Umfeld bieten, das ihm neue Kraft gibt.

Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie und Kendall Jenner

