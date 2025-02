Blac Chyna reflektiert über frühere Alkoholabhängigkeit

Blac Chyna (36), die inzwischen immer wieder ihren Geburtsnamen Angela White verwendet, sprach offen über ihre frühere Alkoholabhängigkeit und die Herausforderungen ihrer Reise zur Nüchternheit. In einem Interview in der Sendung "Piers Morgan Uncensored" erinnerte sie sich an den Moment, als sie sich ihrer Problematik bewusst wurde. "Ich dachte, wenn man zwei oder drei Tage hintereinander trinkt, dann ist man kein Alkoholiker", erklärte Angela. Doch das unkontrollierte Verlangen nach "immer mehr und mehr" habe sie schließlich dazu gebracht, ihre Situation neu zu bewerten. Seitdem hat sie dem Alkohol den Rücken gekehrt, obwohl Albträume über das Trinken sie bis heute verfolgen.

Blac Chyna betonte, dass sie kein Verlangen mehr nach Alkohol habe und entschlossen sei, nicht rückfällig zu werden. Sie erinnerte sich: "Ich habe es immer so vier Monate durchgezogen, und dann ist irgendetwas passiert. Und ich habe wieder von vorne angefangen, wieder und wieder, habe es nochmal versucht, nochmal versucht – und bin gescheitert. Ich will dieses Mal nicht dahin zurück. Das ist nicht der Lebensstil, den ich führen will." Stolz auf ihren Erfolg feierte sie im September 2024 zwei Jahre Nüchternheit. Auf Instagram teilte sie einen Moment mit ihren beiden Kindern, der achtjährigen Dream, die sie mit Robert Kardashian (37) hat, und Sohn King, ihrem gemeinsamen Kind mit Rapper Tyga (35). Mit einem Kuchen und goldenen Kerzen ehrte sie ihren Meilenstein, während Dream ihre Follower aufforderte, ihrer Mutter ebenfalls zu gratulieren.

Die Transformation geht für sie über die Abstinenz hinaus: Sie arbeitet daran, ein Vorbild für ihre Kinder und andere Menschen in ähnlichen Situationen zu sein. Ihr Erfolg zeigt auch, wie wichtig Unterstützung im persönlichen Umfeld ist. Mit den ermutigenden Worten "Jeder Tag, den ich nüchtern bin, ist es wert" richtete sie sich an diejenigen, die ebenfalls mit Abhängigkeiten kämpfen, und bestärkte sie, nicht aufzugeben. Hinter ihrer öffentlichen Reise steht eine Frau, die hart daran gearbeitet hat, sich und ihr Umfeld zu erneuern.

Getty Images Blac Chyna, Rapperin

ActionPress / Backgrid King Cairo Stevenson, Blac Chyna und Dream Kardashian bei der Eröffnung des Hearts Pure Salons

