Süße Familienfotos: Rob Kardashian feiert Geburtstag

Rob Kardashian feierte am 17. März seinen Geburtstag. Seine Familie ließ es sich nicht nehmen, den sonst sehr zurückgezogen lebenden Reality-TV-Star im Netz zu feiern. Mama Kris Jenner (69) war die erste, die auf Instagram rührende Worte sowie eine Bilderauswahl postete, die gemeinsame Momente mit Rob zeigt. Darunter finden sich Kindheitsfotos, Schnappschüsse mit seiner Tochter Dream und ein Gruppenbild der berühmten Familie. Besonders niedlich: Ein altes Foto von Rob mit seinem Neffen Mason. In der emotionalen Bildunterschrift schrieb Kris: "Du bist eine meiner größten Freuden im Leben, und ich danke Gott, dass er mich zu deiner Mutter gemacht hat."

Obwohl Rob ein eher privates Leben führt, sind ihm Familie und Freunde unglaublich wichtig. Dies zeigte sich auch in einem kürzlichen Podcast-Auftritt von Familienfreundin und Eventplanerin Mindy Weiss, die verriet, wie warmherzig Rob mit den Leuten in seinem Umfeld umgeht. "Ich sehe ihn nur auf Dreams Partys, aber er bedankt sich bei jedem einzelnen Dienstleister. Was für eine Freude", schwärmte sie zu Gast bei "Khloé in Wonderland". Rob teilt das Sorgerecht für seine Tochter mit seiner Ex-Verlobten Angela White (40), auch bekannt als Blac Chyna (36). Trotz turbulenter Zeiten in der Vergangenheit läuft ihre Co-Elternschaft heute reibungslos. Dies betonte Angela erst kürzlich in einem Interview mit Hello, als sie erklärte: "Wir haben Struktur, und das funktioniert wunderbar. Die Stabilität für unsere Kinder hat oberste Priorität."

Mittlerweile hat sich der 38-Jährige seit Jahren aus der Öffentlichkeit zurückzogen. Seine berühmte Familie ist dennoch für ihn da – vornweg Schwester Khloé Kardashian (40). "Khloé ist komplett loyal und steht immer hinter Rob", verriet jüngst ein Insider im Gespräch mit InTouch. Und obwohl einige Familienmitglieder die Hoffnung auf Veränderung aufgegeben hätten, glaube die zweifache Mutter noch immer an ihn: "Es macht sie fertig, dass sein Geist vom Leben so gebrochen wurde und sie fühlt sich verpflichtet, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihm zu helfen, das wieder in Ordnung zu bringen."

Instagram / krisjenner Robert Kardashian und sein Neffe Mason Disick

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian und ihr Bruder Robert Kardashian

