Khloé Kardashian konfrontiert Rob wegen Malika-Haqq-Affäre

Khloé Kardashian (40) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" ein pikantes Detail über die Vergangenheit ihres Bruders Rob Kardashian (37) und ihrer besten Freundin Malika Haqq (41) enthüllt. In der Episode waren Malika und ihre Zwillingsschwester Khadijah Haqq zu Gast, und Khloé fragte, wann Malika damals angefangen habe, mit Rob anzubandeln. Die überraschende Antwort: während der Dreharbeiten zu "Khloé & Lamar" im Jahr 2011. Laut E! News lebte Rob zu dieser Zeit bei Khloé und ihrem damaligen Ehemann Lamar Odom (45). Um Klarheit zu schaffen, rief Khloé ihren Bruder Rob kurzerhand an und konfrontierte ihn persönlich.

Rob ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und plauderte offen über die Beziehung, die ursprünglich aus Spaß entstanden war. Er nannte die gemeinsame Zeit mit Malika eine "leidenschaftliche Verbindung" und fügte hinzu: "Es war alles, was ich brauchte." Malika bestätigte, dass es für sie ebenfalls kein bloßer Scherz gewesen sei und witzelte: "Ich liebe dich immer noch, ob romantisch oder nicht." Auch Khloé präsentierte sich gewohnt humorvoll, schob aber nach, dass sie gerne früher über den besonderen Kontakt der beiden aufgeklärt worden wäre. "Ja, ich hätte wissen müssen, dass du mit meinem Familienmitglied intim bist", scherzte sie im Podcast.

Die Freundschaft zwischen Khloé und Malika besteht bereits seit Jahren und hat schon viele Höhen und Tiefen gemeistert. Durch ihre enge Verbindung zur Kardashian-Familie ist Malika, die oft in der Reality-Welt der Kardashians zu sehen ist, selbst zu einer bekannten Persönlichkeit geworden. Im Gegensatz dazu hat sich Rob in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Beziehung zu Malika sorgt allerdings nach wie vor für Aufsehen – besonders jetzt, wo das Thema wieder aufgegriffen wird. Khloé scheint ihrem Bruder und ihrer besten Freundin das Ganze jedoch nicht wirklich übelzunehmen.

Instagram / robkardashianofficial Khloé Kardashian und Robert Kardashian

Instagram / khloekardashian Malika Haqq und Khloé Kardashian

