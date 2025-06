Insider verrät: So mies läuft Rob Kardashians Liebesleben

Robert Kardashian (38) hat seit der dramatischen Trennung von Blac Chyna (37) im Februar 2017 Schwierigkeiten, in der Liebe Fuß zu fassen. Laut einer anonymen Quelle hat die Beziehung mit dem Reality-TV-Star bei Rob tiefe Spuren hinterlassen. "Chyna hat ihm wirklich zugesetzt", verriet der Insider gegenüber In Touch. Es sei jedoch nicht nur diese eine Erfahrung, die ihn präge, sondern eine Reihe von Enttäuschungen. "Die traurige Wahrheit ist, dass ihm immer wieder das Herz gebrochen wird", so der Insider. Dadurch habe Rob ein Schutzschild um sich herum aufgebaut und lasse kaum eine Frau zu nah an sich heran.

Unterstützung erhält Rob vor allem von seiner Schwester Khloé Kardashian (40), die sich intensiv um ihn kümmern soll. "Khloé geht mit Rob durch dick und dünn", wird die Quelle zitiert. Sie erinnert ihren Bruder regelmäßig daran, wie lebendig und selbstbewusst er früher war und hofft, ihm diese Lebensfreude wieder zurückgeben zu können. "Es bricht ihr das Herz, ihn so gebrochen zu sehen", erklärte der Insider weiter. Khloés Einsatz geht so weit, dass sie als eine Art Motivator und Kummerkasten fungiert, obwohl sie selbst momentan keinen Lebenspartner hat.

Rob lebt bereits seit Jahren sehr zurückgezogen. Vor wenigen Wochen wurden seine Fans dann aber mit einem seltenen Schnappschuss von ihm überrascht: Zu Ostern posierte er gemeinsam mit seinen Schwestern Kim (44) und Khloé, seiner Mama Kris Jenner (69), seinen Neffen und Nichten sowie seiner Tochter Dream Renee Kardashian (8). Die Matriarchin veröffentlichte den niedlichen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Profil.

Getty Images Blac Chyna und Robert Kardashian im Mai 2016 in Los Angeles

Instagram / krisjenner Rob Kardashian und seine Familie an Ostern 2025

