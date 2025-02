Blac Chyna sieht Kanye Wests ständige Ausbrüche als Hilferuf

Blac Chyna (36), die einst Teil der Kardashian-Familie war und eine Tochter mit Robert Kardashian (37) hat, hat sich in einem Interview im Rahmen der Show "Piers Morgan Uncensored" zu Kanye Wests (47) kontroversen öffentlichen Ausbrüchen geäußert. Dabei beschrieb sie die antisemitischen und rassistischen Äußerungen des Rappers als einen "Hilferuf". Sie erklärte, dass Kanye an seinem Umfeld leide und immer wieder Menschen idealisiere, die ihn dann scheinbar im Stich lassen. "Ich glaube, er hat bisher niemanden gefunden, der wirklich an seiner Seite bleibt", sagte sie. Es sei für sie offensichtlich, dass Kanye Unterstützung brauche.

Blac Chyna, die mittlerweile oft mit ihrem Geburtsnamen Angela White auftritt, zeigte in dem Interview Verständnis für den Musiker und gab zu bedenken, dass seine Handlungen auf tieferliegenden Problemen und Traumata beruhen könnten, etwa dem Verlust seiner Mutter Donda West im Jahr 2007. Auch seine Scheidung von Kim Kardashian (44) und das daraus resultierende veränderte Familienleben könnten eine Rolle spielen. Kanye habe eventuell nie die richtige Art gefunden, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Laut Chyna müsse man in solchen Situationen für Menschen da sein: "Vielleicht erreichen ihn diese Worte, und ich bin bereit, zuzuhören, wenn er sich meldet", erklärte sie.

Während Kanye zurzeit sowohl beruflich als auch privat mit großem Gegenwind zu kämpfen hat, betonte Blac Chyna ihre Wertschätzung für ihn, speziell als Künstler. Sie verwies auf ihre eigene schwierige Vergangenheit und erklärte, dass nur Glaube und Zuversicht ihr durch dunkle Zeiten geholfen hätten. Gleichzeitig scheint sie um das Wohl seiner Kinder besorgt zu sein, stellte aber klar: "Jeder Mensch drückt seinen Schmerz auf eine andere Weise aus." Trotz der Skandale behielt sie einen respektvollen Ton und hofft, Kanye finde die Hilfe, die er brauche – sei es durch Menschen in seinem Leben oder durch spirituelle Wege.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Blac Chyna, 2024

