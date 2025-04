Seltenheit: Rob Kardashian posierte mit Familie zu Ostern

Die Kardashian-Familie erlebte zu Ostern eine besondere Überraschung, denn Robert Kardashian (38), der sich seit Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, ließ sich bei der Feier in Palm Springs blicken. Kris Jenner (69) teilte stolz ein Foto des Familientreffens auf Instagram, auf dem Rob zusammen mit ihr, seiner achtjährigen Tochter Dream sowie seinen Schwestern Kim (44) und Khloé Kardashian (40) zu sehen ist. Auch Kims Kinder Chicago (7) und Psalm (5) sowie Khloés Kinder True (7) und Tatum (2) nahmen an den Feierlichkeiten teil. Dazu schrieb Kris schlicht: "Ostern 2025".

Rob schien die Zeit mit seiner Familie sichtlich zu genießen. Die Familie zeigte sich bei der Feierlichkeit zudem modisch wie immer: Kim trug ein glitzerndes graues Kleid, während Khloé in einem knallpinken Zweiteiler glänzte. Kris entschied sich für ein transparentes, rosafarbenes Outfit, und die Kinder waren in pastellfarbenen Osterlooks gekleidet, teilweise mit Hasenohren als Accessoire. Ein besonderes Highlight des Tages war Dreams rot-weiß gestreiftes Kleid aus Tennisstar Serena Williams' (43) Kollektion.

Die Wiedervereinigung verdeutlicht einmal mehr den starken Zusammenhalt der Kardashian-Jenner-Familie, der in der Vergangenheit immer wieder betont wurde. Besonders Khloé stand Rob in den letzten Jahren eng zur Seite. In der Vergangenheit betonte sie mehrfach, dass sie sich verpflichtet fühlt, ihn zu unterstützen und ihm zu helfen, nach seinem Rückzug wieder mehr am öffentlichen Leben teilzunehmen. "Khloé ist komplett loyal und steht immer hinter Rob", verriet ein Insider im März gegenüber InTouch und erklärte, dass sie sich darum kümmere, dass er regelmäßig das Haus verlässt und sicherstelle, dass er nicht allein ist.

Instagram / krisjenner Robert Kardashian mit seiner Tochter Dream

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian und ihr Bruder Robert Kardashian

