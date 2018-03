Ein Babyboy für den Oscar-Preisträger: Schauspieler Eddie Redmayne (36) ist zum zweiten Mal Vater geworden! Vor zwei Jahren bekamen er und seine Frau Hannah Bagshawe ihren ersten Nachwuchs: Töchterlein Iris Mary. Im November 2017 wurde bekannt, dass der 36-Jährige und seine Liebste erneut ein Kind erwarten. Nun ist der Sprössling auf der Welt – und die Eltern gaben die freudigen News auf ganz traditionelle Art und Weise bekannt!

Nicht auf Instagram, Facebook oder Snapchat: Wie bereits beim ersten Kind verkündete Eddie seine Vaterfreuden klassisch in einer Zeitungsannonce. In der britischen Times ist zu lesen: "Am 10. März bekamen Hannah und Edward einen Sohn, Luke Richard Bagshawe, Bruder von Iris."

Dass der Rotschopf einen Sohn bekommen würde, war zuvor nicht bekannt – und das aus einem ganz bestimmten Grund: Der inzwischen Zweifach-Papa wusste es schlicht nicht. Ebenfalls wie bei ihrem ersten Kind wollte das Paar das Geschlecht des Babys nicht vor der Geburt wissen und sich überraschen lassen.

