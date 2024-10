Wow: Das sind die schönsten Looks der Academy Museum Gala

Bei der diesjährigen vierten Academy Museum Gala in Los Angeles zeigten sich die Stars und Sternchen von ihrer besten Seite. Auf dem roten Teppich am Samstag glänzte die Elite von Hollywood in atemberaubenden Looks. Zu den eleganten Hinguckern des Events zählten Berühmtheiten wie Nicole Kidman (57). Diese warf sich in ein schwarzes Abendkleid und rundete mit ihren schwarzen Handschuhen den beeindruckenden Auftritt ab. Bridgerton-Star Phoebe Dynevor (29) glänzte ebenfalls in einem dunklen, etwas transparenten Kleid, das von glitzernden Silberfäden durchzogen wurde. Zu den Highlights zählte auch Topmodel Kaia Gerber (23), die in einer Vintage-Robe von Givenchy für einen Wow-Moment sorgte.

Auf dieser extravaganten und glamourösen Veranstaltung durften natürlich auch die Kardashians und Jenners nicht fehlen! Die jüngsten Schwestern des berühmten Clans, Kendall (28) und Kylie Jenner (27), erlebten ein regelrechtes Blitzlichtgewitter der Fotografen, als sie in sexy und zugleich schicken Looks den roten Teppich betraten. Kendall entschied sich für ein Outfit von Schiaparelli, während ihre jüngere milliardenschwere Schwester Kylie ihre Kurven in einem Vintage-Mugler in Szene setzte. Kim Kardashian (44) zeigte wie ihre beiden Schwestern viel Haut – sie stellte ihre Wespentaillie in einem weißen Korsett zur Schau.

Neben den sexy Reality-Sternchen tummelten sich zahlreiche weitere Promis auf dem Event. So verzauberte Wonder Woman-Star Gal Gadot (39) in einem verspielten Kleid mit Blümchenmustern die Presse. Der beliebte Filmstar Paul Mescal (28), den seine Fans demnächst als einen der Hauptdarsteller bei "Gladiator II" bewundern dürfen, bewies auf dem Red Carpet Stilgefühl in einem schicken Zweireiher. Ebenfalls elegante Hingucker waren Selena Gomez (32) sowie Tom Hanks (68) mit seiner Gattin Rita Wilson (67). Für etwas Farbe und Pünktchenmuster sorgten Ariana Grande (31) und ihre "Wicked"-Kollegin Cynthia Erivo (37) ebenso wie Eddie Redmayne (42).

Getty Images Kendall Jenner und Kylie Jenner, Oktober 2024

Getty Images Kim Kardashian, Oktober 2024

Getty Images Schauspielerin Gal Gadot

Getty Images Paul Mescal in Los Angeles, Oktober 2024

Getty Images Selena Gomez in Los Angeles, Oktober 2024

Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson, Oktober 2024

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande

Getty Images Schauspieler Eddie Redmayne

