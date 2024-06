So schick präsentieren sich die Stars bei den Tony Awards!

Die Tony Awards gingen am Sonntagabend in die 77. Runde. Bei der Veranstaltung in New York City wurden die besten Broadway-Stücke des Jahres geehrt. Mit dabei waren auch einige Hollywoodstars, die im vergangenen Jahr ihr Talent auf der Theaterbühne bewiesen haben. Ariana DeBose (33), die Gastgeberin des Abends, erschien in einem bunten Kleid von Oscar de la Renta (✝82). Die Robe hatte ein Mosaik-Design und war mit kleinen Spiegeln ausgestattet, sodass sie im Blitzlichtgewitter funkelte. Dazu kombinierte die "Hamilton"-Darstellerin silberne High Heels.

Auch Eddie Redmayne (42) machte eine gute Figur. Der "Cabaret"-Star trug einen weiten, schwarzen Anzug, Lackschuhe und eine Uhr, die mit einem roten Zifferblatt ausgestattet war. An seiner Schulter war zudem eine riesige schwarze Schleife befestigt, die alle Blicke auf sich zog. Ein weiteres Highlight der Männermode präsentierte Daniel Radcliffe (34). Der Harry-Potter-Star gab einen fliederfarbenen Anzug zum Besten, während er neben seiner langjährigen Freundin Erin Darke posierte.

Der Brite konnte sogar eine Auszeichnung für seine Rolle im Musical "Merrily We Roll Along" mit nach Hause nehmen. Dass das Theaterstück eine besondere Erfahrung für den Schauspieler war, zeigte auch seine Reaktion auf eine Dankesrede seines Kollegen Jonathan Groff (39). Ein Video auf X zeigt, wie Daniel (34) ein paar Tränen vergoss, während der Musicaldarsteller von ihm und Lindsay Mendez schwärmte. "Ihr seid mehr als alte Freunde, ihr seid Seelenverwandte, und ich freue mich darauf, uns gegenseitig für den Rest unseres Lebens dabei zuzusehen, wie wir uns verändern", erklärte Jonathan auf der Bühne der Tony Awards.

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, Tony Awards 2024

ActionPress / Photo Image Press via ZUMA Press Wire Jonathan Groff, Lindsay Mendez und Daniel Radcliffe im Juni 2024

