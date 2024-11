Eddie Redmayne spielt gefährlichen Killer in neuem Thriller

Eddie Redmayne (42) ist der Star der neuen Thrillerserie "The Day of the Jackal", die am 7. November auf Sky und dem Streaming-Service WOW an den Start geht. In der Serie, die von Frederick Forsyths berühmten Roman "Der Schakal" inspiriert ist, spielt Eddie einen gefährlichen Profikiller. Die Handlung beginnt in München, wo sein Charakter eine bedeutende Persönlichkeit ausschaltet, bevor eine packende Verfolgungsjagd durch Europa losgeht. Die MI6-Agentin Bianca hingegen, gespielt von Lashana Lynch (36), ist entschlossen, den Schakal zur Strecke zu bringen.

In der Serie, die als eine moderne Neuinterpretation des Forsyth-Romans aus dem Jahr 1973 gilt, erleben die Zuschauer nicht nur eine faszinierende "Jäger-und-Gejagter"-Geschichte, sondern sie werden auch in die Welt von Spionage und Profikillern entführt. Unter der Leitung des Showrunners Ronan Bennett, bekannt für Werke wie "Top Boy", wartet "The Day of the Jackal" mit einem beeindruckenden Ensemble auf. Zu den weiteren Darstellern gehören bekannte Gesichter wie Úrsula Corberó aus der Serie Haus des Geldes und Game of Thrones-Schauspieler Charles Dance. Die Serie verspricht rasante Actionszenen und Momente atemloser Spannung für Thriller-Fans.

Abseits der Kamera ist der Oscar-Preisträger auch als einer der ausführenden Produzenten an der Serie beteiligt. In einem Gespräch mit der österreichischen Nachrichtenagentur APA sprach der 42-Jährige über seine Freude, erstmals in zeitgenössische Kleidung schlüpfen zu dürfen, nachdem er in bisherigen Rollen häufig in historische Kostüme gehüllt war. Sein Enthusiasmus über die vielschichtige Rolle des Schakals lässt keinen Zweifel daran, dass diese Serie ein weiteres Highlight in der beeindruckenden Karriere des "Phantastische Tierwesen"-Darstellers werden wird.

Getty Images Eddie Redmayne und Lashana Lynch

Getty Images Eddie Redmayne im Oktober 2022 in New York City

