Eddie Redmayne und Lashana Lynch ziehen Berlin in ihren Bann

Am vergangenen Dienstag glänzten Eddie Redmayne (42) und Lashana Lynch (36) auf der Berlin-Premiere ihres neuesten Projekts. Im Zoo Palast posierte das Duo, das in der Thriller-Serie "The Day of the Jackal" die Hauptrollen spielt, stilvoll auf dem roten Teppich. Eddie zeigte sich in einem lässig-eleganten Look, bestehend aus einem weißen oversized Seidenanzug, einem grauen Hemd und schlichten schwarzen Schuhen. Lashana setzte auf ein raffiniertes schwarzes Kleid, das ihren wachsenden Babybauch geschickt verbarg. Das Outfit bestach durch einen hohen Kragen, eine Schleife auf der Vorderseite und einen voluminösen Rock. Mit schwarzen spitzen Absätzen und dezentem Schmuck verlieh sie dem auffälligen Ensemble eine elegante Note.

Der glamouröse Auftritt in Berlin ist einer von vielen auf der Promo-Tour für die heiß erwartete Sky-Serie. "The Day of the Jackal" erzählt die Geschichte des mysteriösen Auftragskillers Jackal, porträtiert von Eddie, der für hohe Geldbeträge tödliche Missionen ausführt. Doch der clevere Killer findet in der hartnäckigen Geheimagentin Bianca, dargestellt von Lashana, eine ebenbürtige Gegenspielerin: In einem rasanten Katz-und-Maus-Spiel jagt sie ihn quer durch Europa. Im Interview mit Entertainment Weekly beschrieb Lashana ihre Figur kürzlich als "seltsame Version eines menschlichen Superhelden": "Ich sage 'seltsam', weil all diese verdrehten Elemente involviert sind, die man eigentlich nicht erwarten würde, wenn jemand Gutes für die Welt tun will."

Bei der Premiere der Serie in New York überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit einer besonders niedlichen Neuigkeit: Auf dem roten Teppich präsentierte Lashana erstmals ihren Babybauch. Die Marvel-Darstellerin erwartet nämlich zusammen mit ihrem Partner Zackary Momoh ihr erstes Kind! Über Details wie den voraussichtlichen Geburtstermin ist noch nichts bekannt, doch scheint die werdende Mutter ihr süßes Geheimnis in Anbetracht des wachsenden Bäuchleins einige Monate lang für sich behalten zu haben. Für Lashana, deren Fokus in den vergangenen Jahren auf ihrer Karriere lag, beginnt nun wohl ein neues Kapitel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eddie Redmayne und Lashana Lynch

Anzeige Anzeige

Getty Images Lashana Lynch, Schauspielerin

Anzeige Anzeige