Selten: Eddie Redmayne strahlt mit seiner Frau bei Premiere

Eddie Redmayne (42) und seine Frau Hannah Bagshawe strahlten am Dienstag auf dem roten Teppich der Premiere von "The Day Of The Jackal" in London. Eine Besonderheit, denn der Schauspieler und seine Liebste zeigen sich nur äußerst selten gemeinsam bei öffentlichen Events. Der Oscar-Preisträger erschien in einem eleganten grauen Anzug mit weitem Beinschnitt und schwarzen Schuhen, während Hannah in einem atemberaubenden goldenen Kleid mit tiefem Ausschnitt glänzte. Mit ihrem gemeinsamen Auftritt zogen sie alle Blicke auf sich und zeigten sich verliebt wie am ersten Tag.

In der neuen Serie "The Day Of The Jackal" übernimmt Eddie die Hauptrolle eines gefährlichen, schwer fassbaren Auftragskillers, der nur als "Der Schakal" bekannt ist. Die Handlung dreht sich um eine intensive Menschenjagd, bei der versucht wird, den mysteriösen Attentäter zur Strecke zu bringen. Die Serie ist eine Neuinterpretation des gleichnamigen Romans von Frederick Forsyth und verspricht Spannung pur. Neben Eddie war auch Lashana Lynch (36), die in der Serie eine Ermittlerin spielt, bei der Premiere anwesend. Die schwangere Schauspielerin erschien in einem eleganten blauen Kleid und zeigte sich begeistert über die kommende Veröffentlichung.

Eddie und Hannah verbindet eine langjährige Liebesgeschichte. Kennengelernt haben sie sich bereits im Jahr 2000 bei einer Wohltätigkeits-Modenschau am Eton College, doch zunächst waren sie nur Freunde. Erst im Januar 2012 funkte es zwischen den beiden, als Eddie Hannah während einer Drehpause von "Les Misérables" zu einer Reise nach Florenz einlud. Im Juni 2014 folgte die Verlobung, und noch im Dezember desselben Jahres gaben sie sich im Babington House das Jawort. Heute sind sie stolze Eltern von Tochter Iris und Sohn Luke. Abseits des Rampenlichts genießen sie das Familienleben und halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Schauspieler Eddie Redmayne

Getty Images Hannah Bagshawe und Eddie Redmayne bei der Premiere von "The Day Of The Jackal"

