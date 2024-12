Eddie Redmayne kehrt als "Jackal" in Staffel zwei zurück

Eddie Redmayne (42) hat bestätigt, dass er in die Rolle des titelgebenden Charakters in der Serie "The Day of the Jackal" für eine zweite Staffel zurückkehren wird. In einem Video auf dem Instagram-Profil von Sky ließ der Oscar-Preisträger seine Fans wissen: "Wenn es eine Sache gibt, die der Jackal nicht ausstehen kann, dann sind es lose Enden. Wir sehen uns bald in Staffel zwei!" Die Serie, die auf Peacock in den USA und Sky in Großbritannien ausgestrahlt wird, wurde bereits Anfang des Monats für eine weitere Staffel verlängert. Die erste Staffel endete mit einem packenden Twist, der die Grundlage für die Fortsetzung liefert.

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Frederick Forsyth aus dem Jahr 1971, die auch schon 1973 als Spielfilm adaptiert wurde. In der modernen Neuauflage verkörpert der Schauspieler den raffinierten, aber gefährlichen Auftragskiller, während ihm die britische Schauspielerin Lashana Lynch (37) als MI6-Agentin auf der Spur ist. Mit ihrem Duell sorgt das Duo für eine spannende Katz-und-Maus-Jagd quer durch Europa. Die Adaption wurde ein großer Erfolg: Allein im Vereinigten Königreich erreichte die erste Folge innerhalb von 26 Tagen eine Zuschauerzahl von 4,5 Millionen. In den USA schaffte es die Serie unter die Top-Five der am meisten gestreamten Originalserien auf Peacock.

"Ich liebte sowohl den Originalfilm als auch den Roman", erklärte der Schauspieler kürzlich gegenüber The Hollywood Reporter. Doch die Qualität der Drehbücher überzeugte ihn schließlich, Teil dieses Projekts zu werden: "Die ersten beiden Episoden waren so spannend und der Charakter so faszinierend, dass ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht." Eddie, der schon mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wurde, ist nicht nur für seine anspruchsvollen Schauspielrollen bekannt, sondern auch für seine enge Bindung zu seinen Fans. Sein Enthusiasmus für die Rückkehr zur Serie zeigt, wie sehr ihn das Projekt begeistert.

Getty Images Lashana Lynch und Eddie Redmayne in Berlin

Getty Images Schauspieler Eddie Redmayne

