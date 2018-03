Großer Schock für die Cirque Du Soleil-Familie! Vergangenen Samstag stürzte Yann Arnaud, ein langjähriger Akrobat der Unterhaltungsshow, während einer Performance auf die Bühne. Seit 15 Jahren war der Familienvater Teil des Ensembles und übte über 28 Jahre seine Leidenschaft, das Turnen, aus. Sein großes Ziel waren früher die Olympischen Spiele, später wurde die Bühne sein zu Hause. Nun verstarb Yann mit Ende 30 infolge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus!

In einem offiziellen Statement über Twitter äußerte sich die weltweit erfolgreichste Theatergruppe zu dem Verlust: "Mit großer Trauer müssen wir verkünden, dass während der Show "Volta" in Tampa, Florida, ein tragischer Unfall passiert ist. Während einer Nummer mit Luftschlaufen fiel unser langjähriger Luftakrobat Yann auf die Bühne." Alle Energie werde sich jetzt auf die Familie und den Angestellten der Tour richten, lässt der Präsident von Cirque du Soleil weiter verlauten. Yann hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Yann fing mit dem Turnen an, als er zehn Jahre alt war. Seinen allerersten Bühnenauftritt hatte er als kleiner Affe in einem Stück im Disneyland Resort "Tarzen: La rencontre". Der Traum des Parisers war es immer, so lange wie möglich im Showgeschäft zu bleiben. "Wenn ich bis ins Alter von 50, 60 Jahren bleiben kann, dann bleibe ich", erzählte der Artist einst Radio Canada.

Dominic Chan/ WENN.com Yann Arnaud, "Cirque Du Soleil"-Akrobat

Instagram / yannarnophoto Yann Arnaud, "Cirque Du Soleil"-Akrobat

WENN "Cirque Du Soleil"- Artisten mit Yann Arnaud (r)

