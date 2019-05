Wird dieses Finale alle bisherigen toppen? Am kommenden Donnerstag ist es endlich soweit: Heidi Klum (45) krönt die Germany's next Topmodel-Gewinnerin 2019 und damit die Nachfolgerin von Toni Dreher-Adenuga (19). Bisher war noch unklar, wer in diesem Jahr als Stargast an Heidis Seite beim Mega-Event in Düsseldorf auftreten wird. Nun gab der Sender endlich die hochkarätigen Stars für den großen GNTM-Showdown bekannt!

In einer Pressemitteilung von ProSieben wurden die diesjährigen Acts und Promis nun endlich verkündet. So wird in diesem Jahr America's next Topmodel-Jurorin und Supermodel Tyra Banks (45) für Glamour sorgen. Schauspiel-Schnuckel Channing Tatum (39) und seine "Magic Mike"-Tänzer werden das Publikum zum Schwitzen bringen, während mit den Jonas Brothers, Ellie Goulding (32) und Tokio Hotel für ordentlich musikalische Unterhaltung gesorgt wird.

Das war aber noch lange nicht alles. Der Sender versprach in seiner Mitteilung noch weitere Special-Guests sowie eine Hammer-Performance vom Cirque Du Soleil-Ensemble. Bereits in den vergangenen Jahren sorgte die Show mit geballter Star-Power für Aufsehen. So traten neben Justin Bieber (25) und Helene Fischer (34) auch schon Lady Gaga (33) im Finale der beliebten Castingshow auf.

Getty Images Tyra Banks bei den American Musik Awards 2018

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

Getty Images Bill und Tom Kaulitz im Februar 2019 in Los Angeles

