Seit zwei Jahren dreht sich im Leben von Pietro Lombardi (25) nicht mehr nur alles um Musik. Im Juni 2015 kommt Sohnemann Alessio (2) zur Welt und zieht all die Aufmerksamkeit seiner jungen Eltern auf sich. Das hat sich bis heute – trotz Pietros Trennung von Mama Sarah (25) – nicht geändert. In einem neuen Instagram-Post vereint der 25-Jährige jetzt seine zwei größten Leidenschaften: Papasein und das Singen! "Papa wird dich immer beschützen. Mein Leben", schreibt der Ex-DSDS-Gewinner zum Video, in dem er dem Zweijährigen entgegenträllert. Der trägt süßerweise das gleiche Outfit wie sein berühmter Papa: Kapuzenpullover und Cappy.



