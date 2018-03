Bei den Bildern von Kate Uptons (25) Hochzeit in Italien will man am liebsten sofort selbst heiraten! Das Model und ihr Liebster Justin Verlander (35) haben sich nach knapp eineinhalb Jahren Verlobungszeit im November 2017 die ewige Liebe geschworen. In einer privaten Zeremonie in der Toskana gab sich das Traumpaar im Kreis von engen Freunden und Verwandten das Jawort. Jetzt zeigte der Victoria's Secret-Engel endlich erstmals Bilder der Traumhochzeit.

Das hübsche Brautpaar strahlte auf den Fotos, die Kate auf Instagram teilte, um die Wette mit der italienischen Sonne. Ihren wohl bis dato schönsten Tag im Leben als Paar verbrachten die beiden ganz klassisch – Kate trug ein bodenlanges, weißes Kleid und einen Schleier. Die langen Spitzenärmel passten hervorragend zu dem in sanfte Wellen gelegten Haar und dem dezenten Make-up der 25-Jährigen. Ihr Göttergatte stand ihr in nichts nach. Der Baseballspieler brillierte im klassischen Smoking mit cremefarbener Blume am Revers – und dem gewissen Extra: Die Innenseite seiner Jacke war mit "gerade geheiratet" bestickt.

Im Anschluss an die Trauung ließ sich das frisch vermählte Pärchen in einem einzigartigen Setting auf dem Gelände des altehrwürdigen Rosewood Castiglion del Bosco Resort feiern. In einem riesigen Glaspavillon wurde unter eleganten Kronleuchtern und ohne schlechtes Gewissen fürstlich diniert und getrunken.

Ezra Shaw/ Getty Images Baseballstar Justin Verlander und Model Kate Upton

Justin Verlander/Instagram Kate Upton und Justin Verlander küssen sich am Strand

Dimitrios Kambouris / Getty Images Baseballstar Justin Verlander und Model Kate Upton

