Sie zeigen ihre Liebe! Kate Upton (29) und Justin Verlander (38) gehen bereits seit sieben Jahren gemeinsam durchs Leben – vier davon als Mann und Frau! Immer wieder zeigen das Model und der Profisportler ihren Fans, wie glücklich sie miteinander sind. Dass die innigen Momente nicht nur für die Kamera gestellt sind, fangen ab und zu Paparazzi ein: Jetzt wurden Kate und Justin knutschend beim Dinner gesichtet!

Das Paar genießt zurzeit einen Italienaufenthalt. Dabei besuchten Kate und Justin ein angesagtes Restaurant in der Hauptstadt Rom. Das Model kombinierte schwarze Schuhe mit Absatz zu einem eleganten weißen Kleid und einer schicken schwarzen Handtasche. Der Baseballstar schlenderte in einer bordeauxroten Hose und einem beigen Sweater neben ihr her. Zum Highlight kam es dann am Tisch: Bei Rotwein und gutem Essen knutschten die zwei total verliebt!

Ihr Liebesglück krönten Kate und Justin im November 2018 mit ihrem Töchterchen Genevieve Upton Verlander. Zwischenzeitlich gab die Beauty offen zu, dass ihr die Mutterrolle eine Menge Energie raube. Doch ihren Followern zeigt sie auch immer wieder, wie glücklich sie mit ihrer kleinen Familie ist.

MEGA Kate Upton und ihr Mann Justin Verlander im November 2021

MEGA Kate Upton und ihr Mann Justin Verlander in Rom

Instagram / kateupton Kate Upton und ihre Tochter Genevieve

