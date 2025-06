Justin Verlander schwärmt von Babyglück mit Kate Upton

Justin Verlander (42) strahlt vor Glück: Der Baseballprofi und seine Frau, das Model Kate Upton (33), feiern die Geburt ihres zweiten Kindes. Während einer Pressekonferenz sprach Justin über das neue Familienglück – und zeigte sich noch emotional überwältigt. "Es war eine wirklich unglaubliche Zeit. Alle sind zu Hause, glücklich und gesund. Mehr kann ich mir nicht wünschen", sagte er laut TMZ. Der Name des Neugeborenen, ein Junge, lautet Bellamy Brooks Verlander. Nachdem Justin am vergangenen Freitag kurz in Elternzeit gegangen war, stand er nun wieder auf dem Spielfeld, um für die San Francisco Giants zu pitchen.

Trotz aller Freude gab es auf dem Platz wenig Grund zum Jubeln. Nach seiner Rückkehr musste er eine erneute Niederlage gegen die Miami Marlins hinnehmen. Doch diese Rückschläge scheint er gut wegzustecken. "Ich freue mich auf alles, was vor uns liegt", betonte der Sportler wieder mit Fokus auf seine gewachsene Familie. Er ist bereits Vater einer sechsjährigen Tochter namens Genevieve. Besonders die aufblühende Geschwisterbeziehung erfüllt ihn mit Vorfreude. "Es ist etwas ganz Besonderes, die Reise mit einem Neugeborenen erneut zu erleben – vor allem, wenn man schon weiß, was einen erwartet", erzählte er voller Begeisterung weiter.

Die kleine Familie scheint sich in ihrem neuen Kapitel des Lebens bestens eingefunden zu haben. Kate Upton und Justin Verlander sind seit 2017 verheiratet und genießen das gemeinsame Leben in vollen Zügen. Justin hat sich nie gescheut, seiner Frau öffentlich seine Liebe zu gestehen, und auch Kate zeigt sich regelmäßig stolz auf ihre Familie. Es wirkt ganz so, als hätten sich hier zwei Seelenverwandte gefunden. Von ihrem jüngsten Babyglück haben die beiden bislang nur wenige Details preisgegeben – doch bei so viel Vaterfreude dürfte es nicht lange dauern, bis es mehr vom kleinen Bellamy zu hören gibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Upton und Justin Verlander bei einem Baseballspiel

Anzeige Anzeige

Patrick Smith/Getty Images Justin Verlander, Basballspieler

Anzeige Anzeige

Tasos Katapodis/ Getty Images Model Kate Upton und Justin Verlander