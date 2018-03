Sie haben endlich ja gesagt! Bereits seit knapp drei Jahren sind Model Kate Upton (25) und ihr Schatz Justin Verlander (34) ein Liebespaar. Nach der Verlobung im Mai 2016 kamen vergangene Woche erste Gerüchte um eine Traumhochzeit in Italien auf. Die Spekulationen haben sich jetzt bestätigt: Mit einer ganz privaten Feier zelebrieren die Turteltauben am Samstag ihre Liebe in der Toskana – und werden im Kreise ihrer Liebsten zu Mann und Frau! Für den Wow-Auftritt an ihrem großen Tag musste Kate jedoch wortwörtlich schwitzen: Seit Monaten trainiert die Blondine fleißig im Gym und hat pünktlich zur Hochzeit einen Wahnsinns-Body!



