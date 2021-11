Kate Upton (29) zeigt ihren Fans, wie glücklich sie ist! Erstmals wurde Anfang 2014 über die Beziehung zwischen dem Model und Justin Verlander (38) berichtet – seitdem sind die beiden einfach unzertrennlich. Ihre Liebe besiegelten sie drei Jahre später mit ihrer Hochzeit. Und mit der Geburt ihrer Tochter Genevieve setzten sie ihrem Glück 2018 schließlich die Kirsche aufs Eis. Nun blicken Kate und ihr Justin bereits auf vier Ehejahre zurück.

"Alles Gute zum Jahrestag an die Liebe meines Lebens", schreibt Kate in einem neuen Instagram-Post und teilt ein süßes Pärchenbild, auf dem sie schicke Outfits tragen und in die Kamera lächeln. "Danke, dass du der unglaublichste Vater, Ehemann und beste Freund bist. Vier Jahre sind vorbei, für immer geht es weiter", schwärmt die Laufstegschönheit. Auch der Baseballer erinnert sich auf seinem Profil an den großen Tag: "Ich bin so glücklich, dich meine Ehefrau nennen zu dürfen."

Im Kreise ihrer Familie und Freunde hatten sich die Turteltauben in der Toskana in Italien das Jawort gegeben. Monate später hatte die Blondine ihre Follower dann auch endlich mit ersten Hochzeitsfotos erfreut. Sie hatte in einem Traum aus Weiß mit Schleier geheiratet, während ihr Mann einen schwarzen Smoking getragen hatte.

Anzeige

Getty Images Kate Upton im August 2019

Anzeige

Instagram / kateupton Justin Verlander und Kate Upton im November 2019

Anzeige

Getty Images Justin Verlander und Kate Upton im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de