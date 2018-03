Wie cool sind die denn? Jérôme Boateng (29) ist ein echter Familienmensch. Mit seiner Verlobten Sherin Senler schwebt der Fußballer bereits seit über zehn Jahren auf Wolke sieben – gemeinsam hat das Paar zwei kleine Mädchen, Lamia und Soley. Doch der Nationalkicker hat nicht nur seine drei Ladys – der Sportler ist Teil einer Großfamilie! Und von seinen Liebsten hat der gebürtige Berliner jetzt ein fetziges Throwback-Pic ausgepackt – aus den 90ern!

Und mit diesem Schnappschuss beweist der 29-Jährige auf Facebook – seine Family war ultrastylih! Ganz vorne dabei in Sachen Swagfaktor – Jérôme selbst. Als frecher Schuljunge mit blondierten Spitzen entspannte der heutige Weltstar am liebsten in lässigen weiten Jogginghosen, weißen Sneakers und einem Oversize-Shirt auf Familienfeiern. Auch der Rest seines Clans überzeugte in lässigen Outfits – und vor allem mit Oldschool-Gartenmöbeln aus weißem Plastik sowie einer schicken Blümchen-Tischdecke.

Von so viel Familiensinn sind auch ganz besonders Jérômes Fans begeistert! In den Kommentaren hinterlassen sie durchweg positive Botschaften, wie "Familie ist das Wichtigste! Halte sie weiterhin in Ehren, Jérôme" oder "Richtige Swagger, ihr seid cool".

Facebook / Jérôme Boateng Jérôme Boateng mit seiner Familie in den 90ern

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng mit Sherin Senler und den gemeinsamen Zwillingen Soley und Lamia

Clemens Bilan / Getty Images Jérôme Boateng, Fußballer

