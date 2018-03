Sie geht mit ihm durch dick und dünn! 2017 lernen sich Bauer Gerald und seine Anna in der 13. Staffel der Kult-Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen und lieben. Was folgt, ist eine romantische Blitzverlobung nur kurze Zeit nach den Dreharbeiten. Dass beide gute sowie schlechte Zeiten zusammen überstehen können, zeigen sie bereits jetzt – vor ihrer Hochzeit im Sommer. Eine bei Gerald diagnostizierte Nervenkrankheit stellt die Liebe des Paars aktuell auf eine harte Probe. "Die Chancen liegen bei 80 Prozent, dass er wieder voll gesund werden kann", verriet Anna im RTL-Interview. Sie glaubt weiter an ihren Verlobten!



