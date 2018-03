Pickel-Wunschort: Achselhöhle! Anne Wünsche (26) wird von ihren Fans vor allem für eines gefeiert: ihre erfrischend ehrliche Art. Sie stellt ihre Speckrollen zur Schau, präsentiert schief gegangene Haarfärbeversuche und gibt ihre Unzufriedenheit mit ihrer Oberweite preis – bei der YouTuberin wird alles offen angesprochen. Jetzt packte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin das nächste Thema auf den Social-Media-Tisch: nervige Pickel!

Zu einem Facebook-Selfie, auf dem deutlich ein roter Punkt Annes Kinn belagert, erklärt das TV-Gesicht: Sie bekomme ihre Pickel grundsätzlich an derselben Stelle. "Schön ist auch, dass die so knallrot sind, dass man sie aus 100 Kilometer Entfernung noch sehen kann", regt sie sich weiter auf. Einen Vorschlag an die ungeliebten Stellen bringt die gewitzte Zweifachmama auch gleich mit: "Warum die nicht einfach mal in der Achselhöhle wachsen – dort, wo man sie NICHT SIEHT!"

Schön, dass Anne ansonsten zufrieden mit sich ist. Ihren Oberweitefrust löste sie bereits 2016 mit einer Brustvergrößerung. Und auch der Rest ihres Bodys ist aktuell in Topform. Zusammen mit ihrem Liebsten, Henning Merten, speckte sie kürzlich sieben Kilogramm ab. Was haltet ihr von Annes Pickelwut? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche und ihr Freund Henning Merten

Anzeige

Facebook / Anne Wünsche Anne Wünsche, Soap-Star

Anzeige

YouTube / Anne Wünsche Anne Wünsche und Henning Merten, Netzstars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de