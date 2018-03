Sie sind bereit für ihr Baby-Girl! Khloe Kardashian (33) und Tristan Thompson (27) steht das Glück momentan im Gesicht geschrieben. Nach rund anderthalb Jahren Beziehung wartet das Paar ganz gespannt auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Zeit bis zur Geburt ihrer kleinen Tochter wissen beide gut zu nutzen: Nach einer erfolgreichen Baby-Party zeigen die Verliebten jetzt bei einem Schwangerschafts-Shooting, wie sexy werdende Eltern sein können!

Von Khloes hübschem Baby-Body bekamen ihre Fans bereits einen ersten Eindruck – auf Instagram folgten jetzt weitere Schnappschüsse der Fotosession. Die Schwarzweiß-Aufnahmen der beiden strotzen nur so vor Sinnlichkeit. Besonders Khloe war es wichtig, diese Momente in Zweisamkeit zu dokumentieren. Auf ihrer Website schreibt sie: "Ich weiß, dass ich meinen Bauch so sehr vermissen werde, wenn sie auf der Welt ist. Ich musste den wunderschönen Prozess meiner Schwangerschaft festhalten, damit ich mich immer wieder an diese Zeit erinnern kann."

Wie glücklich Khloe mit ihrem Babybump tatsächlich ist, zeigt sie ihren Followern seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft kurz vor Weihnachten immer wieder. Auf ihren Social-Media-Profilen wimmelt es mittlerweile nur so von Kugel-Bildern. Doch so ästhetisch diese Motive auch sind: Alle fiebern schon gespannt den ersten Babyfotos entgegen, wenn das Mädchen endlich auf der Welt ist.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

