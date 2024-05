So fand Khloé Kardashian die Met-Gala-Looks ihrer Familie

Gerade erst spazierte die Crème de la Crème von Hollywood über den berühmt-berüchtigten Red Carpet der Met Gala. Unter anderem warf sich da auch der Kardashian-Clan in seine schönsten Roben – ausgenommen von Khloé Kardashian (39), denn diese glänzte lediglich mit ihrer Abwesenheit. Deswegen macht sie es sich nun auch zur Aufgabe, die Looks ihrer Familie genauestens unter die Lupe zu nehmen. "Ich bin nicht ok! Heiliger Bimbam", schreibt sie auf Instagram zunächst zum Outfit von Schwester Kim (43). Für den jüngsten Spross der Familie, Kylie (26), findet der Realitystar lediglich eine Beschreibung: "Vintage-Barbie!"

Doch das sollen noch lange nicht alle Bewertungen sein, die die 39-Jährige ihrer Community beschert. Vor allem beim Look von Kendall (28) kommt sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Das Model präsentierte sich in einer atemberaubenden Robe von Givenchy, mit der sie nur so um die Wette funkelte. "Kendall, du bist ein lebender Engel! Wow!", schreibt Khloé zu einem Foto und fügt hinzu: "Mir geht es nicht gut, falls es jemanden interessiert. Ich glaube, ich muss wiederbelebt werden.“ Die Letzte im Bunde des Kardashian-Clans ist Mama Kris (68). Und auch für diese findet die zweifache Mutter wenig überraschend nur liebevolle Worte. "Meine ewige und immerwährende Königin", lautet das Fazit der TV-Bekanntheit.

Obwohl die begeisterten Kommentare im Netz vermuten lassen, dass Khloé ein großer Fan der Met Gala ist, war sie selbst nur ein einziges Mal anwesend. Im Jahr 2022 war sie in einem goldfarbenen Perlenkleid über den roten Teppich der Veranstaltung stolziert. Jedoch habe ihre häufige Abwesenheit auch einen ganz bestimmten Grund gehabt, wie sie selbst einst in einer Folge von The Kardashians verriet. "Ich wurde in der Vergangenheit eingeladen. Ich habe mich nur dazu entschieden, nicht zu gehen", erklärte sie damals.

Kim Kardashian, Realitystar

Kylie Jenner, 2024

Kendall Jenner, Model

Kris Jenner, Realitystar

Khloé Kardashian bei der Met Gala 2022

