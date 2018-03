Kurz vor der Geburt und so schön! In wenigen Wochen erwarten Khloe Kardashian (33) und Tristan Thompson (27) ihr erstes gemeinsames Kind. Nachdem sie ihre Schwangerschaft endlich öffentlich gemacht hat, verzückte das Reality-Sternchen beinah täglich ihre Fans mit kugelrunden Bauch-Bildern. Ob pretty in Pink oder lässig im blaufarbenen Kleid – das Kardashian-Girl rockte bisher jeden Look. Nun präsentierte sich Khloe kurz vor dem freudigen Ereignis besonders sexy!

Via Instagram teilte die werdende Mutter ihr wohl schönstes Mummy-to-be-Pic ever: Nur in Unterwäsche gehüllt, posierte die blonde Beauty mit ihrer Baby-Kugel auf einer Terrasse. Ihre Follower können sich bei diesem Anblick kaum zurückhalten. "Eine der schönsten schwangeren Frauen!" oder "Ich habe dich noch nie so verführerisch und wunderschön gesehen", waren nur einige der vielen bewundernden Kommentare.

Auch die Promiflash-Leser waren sich vor einigen Tagen ziemlich einig – Khloe ist die unangefochtene Schwangerbeauty der Kardashians. In einer Umfrage begeisterte die 33-Jährige mit satten 51,8 Prozent aller Teilnehmer und setzte sich noch vor Kylie (20), Kourtney (38) und sogar Kim (37) ab. Zu Recht? Wie findet ihr das aktuelle Foto von dem Keeping up with the Kardashians-Star? Stimmt ab!

Clint Brewer / Splash News Khloe Kardashian, Reality-Star

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im 8. Monat

