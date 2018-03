Motsi Mabuse (36) hat endlich mit den Schwangerschaftsgerüchten aufgeräumt. In der dritten Let's Dance-Show der diesjährigen Staffel offenbarte das Jury-Mitglied ihre Babykugel der Öffentlichkeit. Damit überraschte Motsi aber nicht nur viele Fans. Auch Kathrin Menzinger (29) und Vadim Garbuzov (30) wussten von nichts, wie sie im Promiflash Interview beim INTAKO 2018 in Düsseldorf preisgaben. Umso größer ist die Freude über die Nachwuchs-Überraschung bei den Tanzprofis: "Die Nachricht hat uns superglücklich gemacht. Evgenij und Motsi kennen wir jetzt schon so lange und wir sind so glücklich für die beiden, dass sie ihre Liebe jetzt perfekt gemacht haben", erklärte Kathrin mit einem breiten Grinsen im Gesicht.



