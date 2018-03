Der Mamastress kann ihr absolut nichts anhaben! Am 19. März wurden Fußball-Star Bastian Schweinsteiger (33) und seine Herzensdame Ana Ivanovic (30) zum ersten Mal Eltern. Seit der Ankunft ihres Sohnes gibt es für die frischgebackene Mutter kein anderes Thema mehr als ihren kleinen Engel: Schon vom allerersten Tag an ließ sie ihre Anhänger an ihrem Alltag als Neu-Mama teilhaben – und der könnte die Ex-Tennisspielerin wohl kaum glücklicher machen!

Auch der Anblick ihres aktuellen Schnappschusses auf Instagram dürfte wieder die Herzen zahlreicher Fans höherschlagen lassen: Auf dem Foto ist die strahlende Mama voll in Aktion zu sehen – und könnte dabei nicht zufriedener wirken. Acht Tage nach der Entbindung entzückt Ana die Kamera ganz ohne Make-up und mit einem lässigen Dutt. Das zuckersüße Highlight der Aufnahme: die kleine Hand ihres Sohnemanns, die sanft Anas Finger umschließt. "Das Leben als neue Mama", freut sich die Sportlerin über den niedlichen Moment mit ihrem Sprössling.

Auf anderen Aufnahmen bewies die Strahlefrau ebenfalls bereits, dass ihr das Leben als Mami ziemlich guttut: So fand die brünette Schönheit schon eine Woche nach der Geburt wieder die Zeit, Kraft und die Muse, in ihren eigenen vier Wänden fleißig zu sporteln.

WENN / AEDT Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic mit ihrem Sohn

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic

