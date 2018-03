Ist es die Rolle seines Lebens? In "Die beste Show der Welt" liefern sich Joko Winterscheidt (39) und Klaas Heufer-Umlauf (34) ein gnadenloses Duell und präsentieren sechs unterschiedliche TV-Konzepte. Doch steht der Sieger nach den ersten beiden Ideen schon fest? Klaas überzeugte schon kurz nach dem Start auf ganzer Länge! Nicht nur die Zuschauer im Studio, sondern auch die Fans im Internet feiern "Pietro Lombardi – Das Musical"!

Der 34-Jährige erzählte in dem Stück das Leben des gleichnamigen Sängers. Ob sein Karrierestart bei DSDS, die Liebesgeschichte zwischen Pietro (25) und Sarah (25) oder Alessios (2) Geburt: Klaas glänzte mit der Performance zahlreicher Songs. Gemeinsam mit Jeannine Michaelsen (36) alias Sarah coverte er bekannte Musical-Klassiker aus "Phantom der Oper" oder "Cats". Er tanzte und sang sich in die Herzen des Publikums, denn gleich mehrfach forderte es eine Zugabe. Am Ende gab es für den Moderator sogar Standing Ovations.

Auf Twitter waren sich die User einig: Klaas muss das Duell gewinnen. "Das war so gut, ich spule zurück und schaue es während der Werbung noch mal", "Es ist das TV-Highlight des Jahres" oder "Das ist preiswürdig", die Netzgemeinde würde sich wohl eindeutig ein Ticket für "Pietro Lombardi – Das Musical" kaufen. Auch Joko zollte seinem Kontrahenten Respekt: "Es war das mit Abstand Beste, das ich in dieser Show jemals gesehen habe."

Andreas Rentz / Getty Images Klaas Heufer-Umlauf bei der 1LIVE Krone 2016

WENN.com Jeannine Michaelsen beim Deutschen Fernsehpreis in Düsseldorf

WENN Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt

