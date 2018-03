Ob er damit wohl gewinnen kann? In "Die beste Show der Welt" liefern sich Klaas Heufer-Umlauf (34) und Joko Winterscheidt (39) einen Wettstreit um das ausgefeilteste Konzept für ein TV-Format. Auch am kommenden Samstag treten die beiden erneut mit drei Ideen gegeneinander an. Klaas möchte das Duell mit dem Promi-Bonus gewinnen: Er wird ein Musical über Pietro Lombardis (25) Leben auf die Bühne bringen!

Vom DSDS-Casting bis zur Geburt von Söhnchen Alessio (2) werden in "Pietro Lombardi – Das Musical" alle Lebensstationen des Sängers aufgegriffen. Die Idee zu der TV-Sensation kam Klaas bereits vor fünf Jahren, als das Musical von Udo Lindenberg (71) Uraufführung feierte. "Seitdem lässt mich ein Gedanke nicht los: Da hat der falsche deutsche Musiker ein eigenes Musical bekommen. Es gibt einen, dessen Leben uns alle viel mehr beschäftigt hat als Udo Lindenberg", erklärt der Showmaster sein Konzept in einer offiziellen Pressemitteilung.

Ob Pietro selbst auch in seinem eigenen Musical mitsingen wird, hat ProSieben bisher noch nicht verraten. In die Hauptrolle des Sängers wird aber kein Geringerer als Klaas schlüpfen. Meint ihr, der Moderator kann mit dieser Idee seinen Konkurrenten Joko ausstechen? Stimmt im Voting ab!

Florian Ebener/Getty Images Klaas Heufer-Umlauf bei der 1Live Krone

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt beim Comedypreis 2014

Anzeige

Getty Images / Friedemann Vogel Pietro Lombardi bei einem Auftritt 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de