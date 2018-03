Alleine auf die Eiersuche begeben muss sich Pietro Lombardi (25) in diesem Jahr nicht! Obwohl der DSDS-Sieger von 2011 und seine Noch-Ehefrau Sarah Lombardi (25) kein Liebespaar mehr sind, verbringen die Musiker die wichtigsten Feiertage mit ihrem gemeinsamen Sohn Alessio (2) als Familie. Darum ist es für den gebürtigen Karlsruher auch selbstverständlich, dass er in wenigen Tagen mit seiner Ex und seinem Kind an Ostern zusammen sein wird: "Wir werden natürlich wieder als Familie zusammen feiern, also mit Sarah natürlich", erzählt der Cappy-Liebhaber Promiflash beim Milka Osterbrunch in Hamburg.



