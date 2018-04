Hat er etwa Angst vor der After-Let's Dance-Figur? Für seine heißen Auftritte bei in der TV-Show schuftet Jimi Blue Ochsenknecht (26) in den vergangenen Wochen studenlang. Neben dem harten Training mit Profi-Partnerin Renata Lusin (30) dokumentiert der Hottie auch seine Mahlzeiten im Netz – und die sind alles andere als tänzerisch leicht! Pizza, Pasta, Burritos: Der mittlere Ochsenknecht-Spross schmaust wie ein hungriger König. Ob Jimi vielleicht extra so gut futtert, um nach der Sendung nicht noch schlanker zu sein? Das Format gilt schließlich als DAS Abnehmcamp!



