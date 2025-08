"Let's Dance"-Stars nehmen Abschied von Ulli Potofski (†73)

Ulli Potofski (†73) ist am 3. August nach einer schweren Krankheit verstorben. Die traurige Nachricht wurde erst vor wenigen Stunden bekannt. Der Reporter war über Jahrzehnte hinweg eine prägende Stimme und Persönlichkeit in der deutschen Sportberichterstattung – doch auch in der Unterhaltungsszene versuchte er sich. So nahm er 2016 an Let's Dance teil. Der Chefjuror Joachim Llambi (61) verabschiedete sich nun mit rührenden Worten auf Instagram. "Dich zu erleben, dich zu hören, mit dir zu lachen und so viele wundervolle Stunden mit dir zu verbringen, werde ich nie vergessen", trauerte er – Ulli sei sein Lieblingskandidat gewesen.

Auch auf dem offiziellen "Let's Dance"-Account wurde rührend um Ulli getrauert. "Für immer in unseren Herzen. Ruhe in Frieden, lieber Ulli", heißt es zu dem Beitrag. In den Kommentaren nimmt auch Jurorin Motsi Mabuse (44) Abschied: "Lieber Ulli, du warst ein echter Gentleman, auf dem Parkett, vor der Kamera und im Herzen. Ein Sieger der Herzen. Danke für deinen Mut, deinen Humor und dein großes Herz. Ruhe in Frieden." Profitänzer wie Massimo Sinató (44) oder Malika Dzumaev (34) gedenken seiner ebenfalls.

Ulli wagte 2016 das Abenteuer bei "Let's Dance". Zusammen mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (36) schwang er damals das Tanzbein – allerdings flog er bereits in der ersten Runde raus. Seine Karriere als Sportreporter war dafür umso erfolgreicher. So moderierte er seit 2006 für den Sportsender Sky. Dort war er die Stimme der Spiele der zweiten Fußball-Bundesliga sowie für den DFB-Pokal. Auch zahlreiche Tennis-Partien sowie Übertragungen des Skispringens kommentierte er jahrelang.

Getty Images Kathrin Menzinger und Ulli Potofski bei "Let's Dance", 2016

Getty Images Sylvie Meis, Ulli Potofski und Daniel Hartwich im April 2016

