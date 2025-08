Jimi Blue Ochsenknecht hat Angst, was Uwe über ihn denkt

Jimi Blue Ochsenknecht (33) gerät bei der Sat.1-Show Villa der Versuchung an seine Grenzen. In dem Format kämpfen eine Reihe von luxusverwöhnten Promis um das Preisgeld von 250.000 Euro – jedoch müssen sie sich dafür in Verzicht üben. Jedes Mal, wenn sich ein Kandidat etwas gönnt, sinkt die Summe im Pott erheblich. Dass seine Co-Stars dennoch rücksichtslos konsumieren, macht Jimi fassungslos. "Mir ist das alles zu unehrlich. Das ist nicht meine Moral. Jeder lügt sich ins Gesicht", kritisiert er. Der Schauspieler deutet an, mittlerweile sogar um seinen Ruf zu bangen – auch vor seinem berühmten Papa Uwe Ochsenknecht (69). Er klagt: "Ich will mit denen auch gar nicht mehr gezeigt werden. Wenn mein Vater das sieht, mit welchen Leuten ich hier abhänge!"

Insbesondere Georgina Fleur (35) scheint dem 33-Jährigen ein Dorn im Auge zu sein. Die Dschungelcamp-Bekanntheit gönnt sich in der aktuellen Folge gleich mehrere Pizzastücke für je 300 Euro – ohne mit der Wimper zu zucken. Jimi nutzt daraufhin die Abrechnungszeremonie, um seinem Ärger über ihr Verhalten Luft zu machen. Dort droht er vielsagend an: "Wenn sich ein unbeholfenes Bauernmädchen mit einem Ochsen anlegt, soll sie sich nicht wundern, wenn er mal ordentlich austritt!" Georgina hat sich mit ihrem Verhalten bei der gesamten Gruppe wenig beliebt gemacht – sie muss die Show am Ende der Zeremonie verlassen.

Dass sich Jimi und Georgina nicht unbedingt grün sind, bestätigte auch die 35-Jährige schon zuvor. Auf Instagram kritisierte sie ihn scharf und warf ihm Doppelmoral vor. Der Grund: Während Jimi in der Show Verzicht predigte, machte er kürzlich Schlagzeilen, die eine ganz andere Sprache sprechen. Wegen einer geprellten Rechnung in einem 4-Sterne-Hotel wurde er nämlich im Juni am Hamburger Flughafen verhaftet. "Der macht auf Sparfuchs und sitzt dann irgendwo im Knast, weil er seine Hotelrechnung nicht bezahlt hat. Wie fake kann ein Mensch sein?", verhöhnte Georgina ihren ehemaligen Co-Star.

IMAGO / Eventpress Uwe und Jimi Blue Ochsenknecht bei der Berlinale 2019

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Star

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Georgina Fleur, TV-Bekanntheit