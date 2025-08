Keine Hygiene? So empfindet Jimi Blue Ochsenknecht Haftzeit

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat kürzlich die Bekanntschaft mit mehreren Gefängnissen in Deutschland und Österreich machen dürfen. Grund hierfür? Eine nicht beglichene Rechnung. Bei einer Fragerunde auf Instagram enthüllte der Ex-Kinderstar Details über seine Haftzeit. "Ich war in sieben Stück", verriet er. Besonders unzufrieden zeigte er sich mit den Bedingungen in Hannover und München. "Die Hygiene war so gut wie gar nicht vorhanden, und das Essen war leider nicht so." Zu den anderen Standorten äußerte er sich jedoch überraschend positiv – diese seien laut ihm "tatsächlich okay" gewesen.

Laut der Tiroler Tageszeitung muss sich der 33-Jährige bereits am 22. August vor einem Gericht in Österreich verantworten. Das Gericht soll für die Verhandlung etwa eine Stunde angesetzt haben. Dem ehemaligen Kinderstar wird schwerer Betrug vorgeworfen. Im schlimmsten Fall droht ihm eine dreijährige Haftstrafe.

Gegen eine Zahlung von 15.000 Euro Kaution wurde Jimi aus der Haft entlassen. Unterschlupf fand der Sohn von Natascha Ochsenknecht (60) bei seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25). "Er ist gerade bei uns. Mehr sage ich nicht – und es geht ihm gut", verriet die Reality-TV-Darstellerin vor wenigen Tagen im Gespräch mit Gala.

Imago Jimi Blue Ochsenknecht, Reality-TV-Darsteller

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Oktober 2024