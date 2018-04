Da gibt die Trash-Queen wieder Vollgas! Diese Nachricht dürfte wohl alle Jersey Shore-Fans in Partystimmung versetzen: Die beliebte US-Reality-Show über die turbulente Feier-WG kehrt nach sechs Jahren am 5. April zurück auf die Fernsehbildschirme – und zwar im Original-Cast! Ob Mike Sorrentino (36) alias "The Situation", Pauly D (37) oder Jennifer "JWoow" Farley (32) – sie alle heben in der Neuauflage die Tassen! Und besonders JS-Star und Skandalnudel Nicole "Snooki" Polizzi (30) macht schon jetzt den Zuschauern Lust auf mehr!

Denn die Influencerin kann es gar nicht mehr abwarten, bis die neuen Folgen von "Jersey Shore Family Vacation" endlich im TV ausgestrahlt werden – täglich postet Snooki Pics von sich mit ihrer alten Crew auf Instagram. Doch speziell mit einem Bild heizt die Zweifach-Mama den Hype um die brandneuen Folgen an – denn das Pic verspricht extreme Feier-Eskalation! Darauf posiert die Chilenin in ausgelassener Pose und mit erhobenen Armen vor einem Poster von sich für die Show. Ob das bedeutet, dass Snooki wie früher bei "Jersey Shore" so richtig die Sau rauslassen wird?

Wohl eher nicht. Die 30-Jährige ist mittlerweile zur Ruhe gekommen – ausgelebt hat sie sich schließlich in ihren 20ern genug. Die Brünette ist nun stolze Mama von zwei Kids und glückliche Ehefrau von Jionni LaValle (31).

Instagram / snooki Die "Jersey Shore"-Crew bei Good Morning America Live

C.Smith / WENN.com Deena Nicole Cortese und Nicole "Snooki" Polizzi bei den Dreharbeiten zu "Jersey Shore"

Jamie McCarthy/Getty Jionni LaValle mit Snooki und ihren beiden Kindern Lorenzo Dominic und Giovanna Marie LaValle

