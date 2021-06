Das kommt überraschend für Fans der Reality-TV-Serie "Jersey Shore": Es sieht ganz danach aus, dass Sammi Giancola (34) und ihr Verlobter, der Fitness-Blogger Christian Biscardi, nun ihre Hochzeitspläne auf Eis gelegt haben. Ursprünglich wollte das Paar nach seiner Verlobung im März 2019 bereits 2020 den Bund fürs Leben schließen. Doch aufgrund der Gesundheitslage verschoben Sammi und Christian ihre Hochzeit. Jetzt hat sich das Pärchen offenbar überraschend getrennt!

Trotz der verschobenen Hochzeitspläne schwärmte die beiden weiterhin in den sozialen Medien voneinander. Wie People berichtet, kommentierte Christian noch vor Kurzem liebevoll ein Bild seiner Angebeteten, das während eines glamourösen Braut-Fotoshootings aufgenommen wurde. Doch nun ist offenbar alles aus: Der ehemalige "Jersey Shore"-Star und der in New Jersey geborene US-Amerikaner folgen sich nicht mehr auf Instagram.

Außerdem hat Christian einen Großteil seiner Bilder mit Sammi gelöscht und seinen Beziehungsstatus bei Facebook zurück zu "Single" geändert. Alles eindeutige Signale für ein Liebes-Aus der beiden. Das letzte gemeinsame Foto der einstigen Turteltauben, das noch auf seinem Profil zu sehen ist, stammt aus dem Januar.

Sammi Giancola Sammi Giancola und Christian Biscardi, 2019

Instagram / _biscardi Christian Biscardi, Fitness-Blogger

Instagram / sammisweetheart Sammi Giancola

