"Yeeeeah, Party!" Die kleine Giovanna Marie LaValleist gerade einmal zwei Jahre alt, weiß ihre prominente Mutter Nicole "Snooki" Polizzi (29) aber schon bestens zu imitieren. In den Jahren 2009 bis 2012 stand diese bekanntermaßen für die gehypte MTV-Show Jersey Shore vor der Kamera und ist damit nicht nur zur Reality-, sondern auch zur Party-Queen geworden! Kein Wunder also, dass Scherzkeks Snooki ihre beiden niedlichen Kinder beim Waschtag in der Badewanne vorzüglich zu unterhalten weiß und den Sinn für Spaß auch an ihre Minis weitergegeben hat. Das putzig-planschige Ergebnis hat der erfolgreiche TV- und Internetstar wie so oft für seine treuen Snapchat-Fans auf Video festgehalten.



